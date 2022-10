Coppa Italia, i convocati della Sampdoria contro l’Ascoli

Le scelte di Dejan Stankovic per la partita di Coppa Italia della Sampdorira contro l’Ascoli di domani pomeriggio

La Sampdoria ha reso noti i convocati in vista del match di Coppa Italia contro l’Ascoli, in programma giovedì 20 ottobre tra le mura del Ferraris. Assenti Bartosz Bereszynski, Omar Colley, Jeison Murillo, Harry Winks e Manuel De Luca. Prima convocazione ufficiale per il giovane Primavera Lorenzo Villa. Ecco l’elenco completo diramato dal tecnico Dejan Stankovic.

Portieri: Audero, Contini, Ravaglia.

Difensori: Amione, Augello, Conti, Ferrari, Murru, Villa.

Centrocampisti: Djuricic, Léris, Rincón, Sabiri, Trimboli, Verre, Vieira, Villar, Yepes.

Attaccanti: Caputo, Gabbiadini, Pussetto, Quagliarella.

