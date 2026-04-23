Coppa Italia
Coppa Italia, Inter-Lazio in finale: i possibili effetti sulla corsa europea. Cosa cambia per l’Europa League se vincessero i biancocelesti?
Coppa Italia, Inter-Lazio in finale: i possibili effetti sulla corsa europea. Cosa cambia se vincessero i biancocelesti? Tutte le combinazioni
La finale di Coppa Italia del prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico metterà di fronte Inter e Lazio in una sfida che vale non soltanto un trofeo prestigioso, ma anche un potenziale effetto a catena sulla corsa europea in Serie A. I nerazzurri tornano a giocarsi l’atto conclusivo del torneo dopo due stagioni, mentre i biancocelesti ritrovano la finale a distanza di anni dall’ultima volta. Per la squadra di Maurizio Sarri, l’appuntamento romano rappresenta una grande occasione per alzare ancora il livello della propria stagione e, allo stesso tempo, per incidere in modo diretto sugli equilibri della classifica finale.
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Coppa Italia, se vince la Lazio cambiano gli accessi alle coppe europee
L’ipotesi più delicata, in chiave classifica, riguarda proprio un eventuale successo della Lazio. Se i biancocelesti dovessero conquistare la Coppa Italia e chiudere il campionato fuori dalle posizioni che valgono l’accesso diretto alle coppe maggiori, si garantirebbero comunque un posto nella prossima Europa League grazie al trofeo. In questo scenario, uno dei due pass per l’Europa League andrebbe alla vincitrice della coppa, mentre l’altro resterebbe alla squadra classificata al quinto posto in Serie A. Di conseguenza, la sesta classificata finirebbe in Conference League, mentre la settima rischierebbe di restare fuori dall’Europa. È proprio qui che si inserisce il possibile danno collaterale per club come l’Atalanta, che potrebbe vedere complicarsi in modo pesante il proprio cammino europeo.
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Coppa Italia, con un successo dell’Inter tutto resterebbe più lineare
Diverso, invece, lo scenario in caso di vittoria dell’Inter. I nerazzurri, già stabilmente nelle zone altissime della classifica e proiettati verso la Champions League, non altererebbero in modo sostanziale la distribuzione dei posti europei. In quel caso, infatti, il posto in Europa League collegato alla Coppa Italia verrebbe redistribuito attraverso il campionato, favorendo la sesta classificata, mentre la settima otterrebbe regolarmente l’accesso alla Conference League. Per questo motivo, la finale dell’Olimpico non sarà soltanto una sfida tra due grandi squadre del nostro campionato, ma anche un crocevia capace di influenzare il destino europeo di molte altre società. Il 13 maggio, dunque, in palio non ci sarà solo la coppa.