Infortunio Gnabry, tegola tremenda per Bayern e Germania! L’attaccante salterà i Mondiali 2026, le sue condizioni ufficiali

Infortunio Gnabry, l’attaccante del Bayern Monaco salterà i Mondiali 2026 con la sua Germania. Le sue condizioni ufficiali

Arriva una vera e propria doccia fredda sia per la nazionale tedesca che per il Bayern Monaco: la stagione calcistica di Serge Gnabry si chiude purtroppo con largo anticipo. L’attaccante è stato infatti vittima di un grave problema fisico che gli impedirà in via definitiva di partecipare agli imminenti Mondiali del 2026 e di poter aiutare la propria compagine di club nei match più delicati e attesi dell’intera annata sportiva.

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L’esito degli esami: grave lesione e addio al sogno Mondiale

Il dramma sportivo del talentuoso esterno offensivo si è materializzato nel corso di una sessione di allenamento della scorsa settimana. Dopo aver accusato una fitta improvvisa, lo staff medico è intervenuto tempestivamente per sottoporre l’atleta agli accertamenti strumentali di rito. L’esito degli esami clinici non ha lasciato alcuno spazio a interpretazioni ottimistiche, evidenziando una lesione all’adduttore della coscia destra.

Una diagnosi medica spietata che comporta tempi di recupero necessariamente lunghi e che, di fatto, lo terrà fuori dalla competizione iridata. Per il talento della Germania sfuma così, a pochissimo tempo dal fischio d’inizio, il sogno di rappresentare il proprio Paese al torneo, un durissimo colpo sia a livello personale che per le gerarchie e le scelte tattiche del commissario tecnico tedesco.

Tegola per i bavaresi: assenza pesante contro il Paris Saint-Germain

Oltre alla cocente delusione legata alla maglia della nazionale, il grave intoppo muscolare decreta che il giocatore salterà quindi anche il finale di stagione con il Bayern Monaco. Il club tedesco si ritrova a dover fare a meno di uno dei suoi elementi offensivi più incisivi ed esperti in un momento assolutamente cruciale del proprio calendario.

Se da un lato la dirigenza e i tifosi possono ampiamente festeggiare per il traguardo raggiunto, dato che il club ha già vinto la Bundesliga dominando la classifica del campionato nazionale, dall’altro la concentrazione è ormai tutta proiettata in ambito europeo. La formazione, infatti, ora si gioca la semifinale di Champions col PSG. Dover affrontare la corazzata parigina in un doppio scontro diretto senza poter contare sugli inserimenti e sui gol di Gnabry rappresenta un pesante ostacolo per le ambizioni del Bayern, costretto ora a ridisegnare il proprio attacco per sperare di conquistare l’accesso alla finalissima.