Calciomercato Juventus: scatto per Alisson, c’è già il sì del portiere! Arriva a Torino se…Novità per il colpo bianconero

Calciomercato Juventus: Alisson è il grande obiettivo per la porta bianconera in vista dell’estate. C’è già il sì del portiere

La Juventus ha un grande, grandissimo obiettivo per il prossimo calciomercato estivo: affidare le chiavi della propria porta a un estremo difensore di caratura mondiale. Il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza è quello di Alisson Becker. Il fuoriclasse brasiliano rappresenta il vero e proprio obiettivo da sogno per blindare in maniera definitiva i pali della Vecchia Signora in vista della prossima stagione.

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Le indiscrezioni di mercato e gli scenari in Inghilterra

Come riportato da Fabrizio Romano, i vertici societari bianconeri stanno monitorando la situazione con grandissima attenzione per capire i margini di un possibile affondo decisivo. Sebbene il club inglese abbia prolungato il suo contratto fino al 2027, il futuro dell’estremo difensore resta ancora tutto da scrivere e ricco di incognite.

Nelle prossime settimane andranno in scena dei colloqui fondamentali tra la dirigenza del Liverpool e l’entourage del ragazzo. Parallelamente, si discuterà apertamente anche delle gerarchie legate a Giorgi Mamardashvili, delineando così le imminenti strategie internazionali dei Reds. È proprio in questa complessa dinamica che la Juve spera di inserirsi con prepotenza per piazzare l’ambito colpo di mercato.

Il richiamo dell’Italia e il progetto di Spalletti

Dal canto suo, l’asso sudamericano apprezza enormemente la suggestiva idea di un clamoroso ritorno in Italia, un campionato in cui ha già mostrato le sue incredibili qualità tecniche e umane durante l’esperienza alla Roma. Questa importante apertura rappresenta un assist a dir poco prezioso per i bianconeri, pronti a mettere sul piatto un progetto ambizioso con Spalletti alla guida.

Nonostante la forte nostalgia per la Serie A, Alisson nutre un profondo rispetto per il Liverpool e valuterà ogni singolo aspetto con estrema cautela prima di prendere decisioni drastiche. Il portiere vuole prima capire le reali intenzioni della società britannica, evitando di spingere subito per una definitiva cessione. La Juventus resta vigile alla finestra, pienamente consapevole che servirà un’offerta economica importante per piegare le resistenze degli inglesi. L’obiettivo finale è regalare assoluta esperienza tecnica e leadership al reparto arretrato, con le settimane a venire che saranno a dir poco cruciali per definire i destini di questa complessa operazione.