Calhanoglu Inter, intesa in arrivo: il turco conferma la volontà di continuare in nerazzurro

Calhanoglu Inter, resta al centro del progetto: sì al rinnovo di contratto, i nerazzurri preparano l’intesa definitiva

Hakan Calhanoglu continua a essere il punto di riferimento assoluto del centrocampo dell’Inter. La prestazione decisiva contro il Como, che ha trascinato i nerazzurri alla finale di Coppa Italia, ha ribadito ancora una volta il suo peso specifico nella squadra di Chivu.

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Come riportato da Gianluca Di Marzio, la sua permanenza non è in discussione nonostante il contratto in scadenza nel 2027: il club considera il turco un leader tecnico e carismatico, imprescindibile per mantenere alto il livello competitivo della rosa. La volontà comune è quella di proseguire insieme, e nei prossimi mesi società ed entourage si incontreranno per discutere un possibile rinnovo.

Il rapporto tra Calhanoglu e l’Inter è solido e destinato a durare. Il centrocampista ha più volte espresso il suo forte legame con l’ambiente nerazzurro, mentre il club vuole blindarlo dalle sirene estere e confermarlo come perno del progetto tecnico di Chivu. La sua capacità di dettare i tempi, unita alla crescita esponenziale degli ultimi anni, lo rende l’uomo attorno al quale costruire il futuro. La qualificazione ottenuta ieri è solo l’ennesima dimostrazione di un’unione che appare sempre più indissolubile.