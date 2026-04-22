Indagine escort Milano: i calciatori di Serie A coinvolti potrebbero essere interrogati dalla Procura di Milano. Ultimissimi sviluppi sulla vicenda

Indagine escort Milano: possibili interrogatori per i calciatori di Serie A coinvolti. Gli utimissimi sviluppi sulla vicenda

L’inchiesta sul presunto giro di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione che ha travolto i salotti e i locali di Milano continua a far discutere. Al centro delle indagini ci sono feste esclusive frequentate assiduamente da noti imprenditori, sportivi e numerosi calciatori di Serie A. Secondo Calcio e Finanza, nelle prossime settimane, la Procura di Milano potrebbe decidere di procedere con l’interrogatorio di alcuni atleti coinvolti nella vicenda. È fondamentale, tuttavia, ribadire un punto chiave: i giocatori tirati in ballo, il cui numero complessivo si aggira intorno ai 70, al momento non risultano iscritti nel registro degli indagati.

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Le indagini della Procura e i riscontri sul “servizio extra”

Stando a quanto filtra dagli ambienti giudiziari in merito ai recenti sviluppi, l’inchiesta diretta da Marcello Viola, coordinata dall’aggiunta Bruna Albertini e condotta con grande riserbo dalla Guardia di Finanza, sta entrando in una fase cruciale. Gli inquirenti potrebbero decidere di ascoltare solo pochi giocatori. L’attenzione si concentrerebbe in particolare su quei profili per i quali emergerebbero già i riscontri più concreti e solidi riguardo la reale fruizione del cosiddetto “servizio extra”. Un sistema illecito che, secondo lo schema minuziosamente ricostruito dalle forze dell’ordine, ruotava attorno all’agenzia e presunta società schermo denominata Ma.De Milano.

Gli accertamenti sui partecipanti alle feste

Per quanto riguarda il resto dei nomi emersi, il lavoro degli investigatori sarà lungo e complesso. Gli ulteriori accertamenti dovranno infatti verificare con esattezza la posizione degli altri soggetti che compaiono nelle intercettazioni. L’obiettivo è distinguere chiaramente chi era semplicemente presente come partecipante alle feste nei lussuosi locali milanesi e chi, invece, avrebbe effettivamente pagato per avere dei rapporti con le ragazze reclutate dall’organizzazione.

Fissati gli interrogatori per i vertici dell’organizzazione

Parallelamente al filone legato ai clienti, procede l’iter giudiziario per i quattro arrestati, che si trovano tutti agli arresti domiciliari da due giorni. Questi ultimi saranno regolarmente interrogati lunedì prossimo, 27 aprile, dalla gip Chiara Valori. A partire dalla mattinata, la giudice ha fissato gli interrogatori di garanzia per la coppia formata da Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, compagni nella vita privata e ritenuti a tutti gli effetti i “promotori e dominus” dell’intera organizzazione. A seguire, toccherà ad Alessio Salamone e Luz Luan Amilton Fraga, definiti dalle carte come “partecipi”, ai quali l’accusa contesta di aver avuto il compito materiale di gestire le giovani e organizzare gli incontri clandestini con i vari atleti.