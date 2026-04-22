Infortunio Lukaku, piove sul bagnato per l’attaccante del Napoli: nuovo problema fisico e allenamento interrotto. Le sue condizioni e cosa filtra

Infortunio Lukaku, non si placa la sfortuna attorno all’attaccante del Napoli. Nuovo problema fisico e allenamento interrotto, le condizioni

Arrivano notizie tutt’altro che confortanti per il Napoli e per la nazionale belga. Romelu Lukaku è stato costretto a fermarsi nuovamente a causa di problemi fisici, destando grande preoccupazione in vista dei prossimi e decisivi impegni sportivi. A riportare i dettagli della vicenda sono i principali media dal Belgio, che stanno seguendo passo dopo passo il delicato percorso di preparazione del centravanti.

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L’allenamento interrotto e il dolore alla caviglia destra

L’attaccante di proprietà del Napoli si trova in patria per recuperare da guai fisici e questa mattina stava svolgendo una seduta di lavoro individuale. Nello specifico, il calciatore si è allenato su uno dei campi del centro sportivo di Deurne Noord, supportato e seguito da vicino dallo specialista Peter Gors del noto centro MovetoCure. Tuttavia, questa cruciale sessione di lavoro è durata decisamente meno del previsto.

Subito dopo aver ultimato le fasi iniziali della preparazione, dedicate ad alcuni esercizi di stabilizzazione e riscaldamento, Big Rom si è bruscamente fermato richiamando l’attenzione dello staff. Il motivo di questo stop forzato è da ricondurre a un problema alla caviglia destra. La testata giornalistica belga HLN ha prontamente documentato l’accaduto, fornendo e pubblicando alcune immagini del suo problema fisico. Nelle foto si nota un Lukaku sofferente e visibilmente contrariato, costretto ad abbandonare la seduta di allenamento zoppicando verso gli spogliatoi.

Il vertice a Napoli e la corsa contro il tempo per il Mondiale

In questi momenti lo staff medico azzurro e i tifosi sono col fiato sospeso: ora si attendono novità sulle sue condizioni di salute e, soprattutto, l’esito degli inevitabili esami strumentali. La situazione appare particolarmente frustrante se si considera la fitta agenda recente del giocatore.

Solamente a inizio settimana, infatti, Lukaku era rientrato a Napoli, dove aveva avuto modo di incontrare la dirigenza partenopea per fare il punto della situazione. Subito dopo il vertice all’ombra del Vesuvio, il bomber era ripartito subito alla volta del Belgio. L’obiettivo della spedizione era proprio quello di continuare il suo lavoro personalizzato, una tabella di marcia studiata su misura in vista del Mondiale. Questo ennesimo intoppo fisico, però, rischia ora di frenare pesantemente la sua rincorsa alla migliore forma fisica.