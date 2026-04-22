Nuovo allenatore Chelsea: nomi illustri per la prossima stagione, ce n’è anche uno dalla Serie A! Ecco la lista dei candidati dei Blues

Nuovo allenatore Chelsea: ecco chi potrebbe essere il tecnico dei Blues in vista della prossima stagione. La lista dei candidati

Il terremoto calcistico in casa londinese ha portato a una scossa inevitabile per il futuro del club. Dopo la recente ufficialità dell’esonero di Rosenior, la dirigenza dei Blues ha deciso di affidare temporaneamente la guida tecnica della prima squadra a un volto già presente all’interno dell’ambiente. Sarà infatti McFarlane l’allenatore ad interim fino a fine stagione a prendere le redini del Chelsea, con il delicatissimo compito di traghettare la rosa fuori dalla profonda crisi di risultati e chiudere l’attuale annata sportiva nel modo più dignitoso e sereno possibile.

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Nessuna fretta per il nuovo progetto tecnico

Nonostante l’assoluta urgenza di riportare serenità ed equilibrio all’interno dello spogliatoio, i vertici societari di Stamford Bridge hanno scelto la via della totale prudenza. Al momento non risultano contatti ufficiali con candidati per la prossima stagione calcistica. La ricca proprietà vuole prendersi tutto il tempo necessario per valutare attentamente il profilo ideale a cui affidare il rilancio del club in Premier League, motivo per cui non è stata ancora definita una lista ristretta di nomi. L’obiettivo primario della dirigenza è evitare ulteriori passi falsi e gettare basi solide per avviare un ciclo vincente e duraturo a partire dalla prossima estate.

Le indiscrezioni e i candidati di spicco

Tuttavia, il grande valzer delle panchine e le indiscrezioni di mercato non si fermano mai. Come scrive Sky Sports, i nomi che circolano sono di primo piano. La stampa d’Oltremanica accosta con insistenza alla panchina del club londinese allenatori di altissimo livello e dal comprovato spessore tattico. Tra questi Andoni Iraola, Oliver Glasner e Xabi Alonso, apprezzati e disponibili per accettare una sfida affascinante ma estremamente complessa come quella dei Blues.

Le alternative sullo sfondo: Marco Silva e Fabregas

Oltre ai principali favoriti della lista, la dirigenza inglese mantiene vive alcune alternative altrettanto intriganti per il proprio futuro. Nelle valutazioni societarie restano sullo sfondo anche Marco Silva, se lasciasse il Fulham, un profilo esperto che conosce perfettamente le dinamiche e le insidie del campionato inglese. Infine, non va assolutamente sottovalutata la suggestiva pista che porta a Cesc Fabregas, ex beniamino assoluto dei tifosi e allenatore del Comoin cerca della grande e definitiva consacrazione su una panchina di assoluto prestigio internazionale.