Goretzka Milan, accelerata rossonera: il club spinge forte per il centrocampista del Bayern Monaco. Le ultime sulla trattativa

Goretzka Milan, pressing su Bayern e giocatore. Tutti gli aggiornamenti sul possibile colpo a centrocampo

Il Milan ha deciso di accelerare in modo deciso per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club rossonero sta spingendo con convinzione per Leon Goretzka, individuato dalla dirigenza e da Massimiliano Allegri come il profilo ideale per elevare il livello tecnico e fisico della mediana. Il centrocampista del Bayern Monaco rappresenta l’identikit perfetto: forza, inserimenti, esperienza internazionale e capacità di incidere nei momenti chiave, qualità che al Milan sono mancate in alcuni passaggi dell’annata.

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Le prime indicazioni sulla trattativa sono incoraggianti. Il Milan ha già avviato i contatti per sondare la disponibilità del giocatore, trovando apertura verso un possibile trasferimento in Serie A. L’operazione sarebbe un investimento di grande spessore tecnico, pensato per consegnare ad Allegri un centrocampista completo, in grado di dominare la zona nevralgica del campo e di contribuire anche in fase realizzativa.

L’interesse per Goretzka nasce dalla sua duttilità tattica: può agire da mezzala o da mediano, adattandosi a più soluzioni di gioco. Nel sistema rossonero formerebbe una coppia di altissimo livello con gli attuali titolari, portando in dote l’esperienza accumulata ai vertici della Bundesliga e della Champions League. Un innesto che andrebbe a colmare una lacuna strutturale e a dare maggiore equilibrio alla squadra.

La trattativa è ancora in fase di avanzamento, ma la determinazione mostrata dal Milan lascia intendere la volontà di chiudere rapidamente per anticipare la concorrenza estera. Dopo settimane di valutazioni e nomi sondati, la scelta netta su Goretzka conferma le ambizioni della proprietà: costruire una squadra capace di competere stabilmente per lo Scudetto e per i traguardi europei più prestigiosi.

