Torna Mourinho, il presidente ha già preso la decisione

Nel mondo del calcio c’è una fenice e si chiama Mourinho. Lo Special One è pronto a tornare: ha deciso tuto il presidente.

L’ultimo clamoroso biennio vissuto da José Mourinho assomiglia a un’autentica sceneggiatura cinematografica, ricca di colpi di scena, cadute e repentine rinascite. Dopo la turbolenta chiusura dell’avventura sulla panchina del Fenerbahce, terminata con un esonero nel 2024 e una cospicua buonuscita milionaria, lo Special One ha scelto di ripartire dalle proprie radici.

Nel settembre del 2025 ha infatti accettato la corte del Benfica, firmando un contratto che lo lega alle Aquile fino al 2027, forte di una clausola d’uscita al termine della prima stagione. L’annata in corso si sta rivelando un vibrante concentrato di emozioni.

Se all’interno dei confini della Primeira Liga la squadra fatica a trovare continuità, occupando attualmente la seconda piazza alle spalle del Porto allenato da Francesco Farioli, in campo internazionale il tecnico di Setubal ha tirato fuori dal cilindro l’ennesimo e inimitabile capolavoro tattico.

Proprio nell’ultima, accesissima giornata della fase a campionato di Champions League, i portoghesi hanno annichilito clamorosamente il Real Madrid con un perentorio 4-2, strappando il pass per i playoff con una prestazione dominatrice che ha riacceso d’improvviso tutti i fari del grande calcio europeo sul condottiero lusitano.

Florentino chiama, Mourinho non chiude la porta: il Real Madrid punta lo Special One

Quella memorabile e pesantissima batosta continentale inferta agli spagnoli ha innescato un clamoroso effetto domino proprio nella capitale iberica. Nelle stanze dei bottoni del Santiago Bernabeu sta infatti prendendo prepotentemente quota un’ipotesi che infiamma il mercato internazionale: il sorprendente ritorno di José Mourinho alla guida del Real Madrid.

A distanza di ben tredici anni dal suo addio al termine del celebre ciclo vissuto tra il 2010 e il 2013, il presidente Florentino Perez starebbe valutando con estrema e concreta serietà questa soluzione per la prossima estate.

Florentino chiama, Mourinho non chiude la porta: il Real Madrid punta lo Special One – calcionews24.com (foto: profilo IG Mourinho)

I Blancos stanno attraversando un’annata sportiva disastrosa su tutti i fronti, e il numero uno madridista, che negli anni non ha mai interrotto i contatti diretti con il manager portoghese, vedrebbe nel suo carisma l’antidoto perfetto per rivitalizzare un ambiente depresso.

Ad alimentare a dismisura le speculazioni e i sogni dei tifosi spagnoli ci ha pensato lo stesso allenatore del club di Lisbona. Incalzato dai cronisti sulle garanzie legate alla sua permanenza in Portogallo, Mourinho ha preferito non blindare la propria posizione, ricorrendo alla sua proverbiale e tagliente dialettica.

Non posso garantire che rimarrò. Come posso dire una cosa del genere? Perché? Perché non dipende solo da me, ovviamente – ha tuonato Mourinho col suo solito mood – Nessuno può garantire di rimanere, io, come altre persone in altri ruoli, per i prossimi dieci anni. Magari lo desiderano, ma non possono garantirlo.

Una dichiarazione enigmatica e sibillina che non spegne le voci, ma anzi trasforma quella che sembrava una folle suggestione di mercato in una pista tremendamente concreta.