Chi è Calum McFarlane, nuovo allenatore del Chelsea dopo l’esonero di Rosenior. Qual è la sua storia e il suo identikit

La dirigenza del Chelsea ha sciolto le riserve per quanto riguarda la guida tecnica della prima squadra. Dopo ore di intense valutazioni e vertici societari, la scelta per superare l’attuale momento di profonda crisi è ricaduta su una soluzione interna: Calum McFarlane sarà il nuovo allenatore ad interim del club fino a giugno dopo l’esonero di Rosenior. Una decisione mirata a riportare immediata serenità in un ambiente scosso dai recenti e deludenti risultati sportivi.

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Una guida temporanea per salvare la stagione

La clamorosa separazione da Liam Rosenior, fatale dopo una striscia disastrosa di cinque sconfitte consecutive, ha costretto i vertici di Stamford Bridge a correre ai ripari. Invece di affrettare i tempi nominando subito un manager a lungo termine, la proprietà ha preferito affidare la panchina a McFarlane. Il suo compito principale sarà quello di traghettare i Blues fino al termine dell’attuale campionato di Premier League. L’obiettivo primario è ricostruire il morale dello spogliatoio e cercare di risalire la china per chiudere la stagione nel modo più dignitoso possibile.

Chi è Callum McFarlane: dalla Non-League ai vertici inglesi

Nato nel 1985, il nuovo tecnico rappresenta un profilo emergente e molto stimato nel panorama calcistico britannico. Il suo percorso inizia dai gradini più bassi d’Oltremanica, operando come vice allenatore in Non-League tra le fila del Croydon FC e del Whyteleafe. Le sue indubbie qualità nello sviluppo e nella gestione dei talenti lo portano, nel 2020, ad approdare al Manchester City, dove lavora proficuamente con le selezioni giovanili Under-15 e Under-18. Successivamente passa al Southampton, guidando l’Under-18 e l’Under-21, fino alla prestigiosa chiamata del Chelsea nell’estate del 2025 per gestire i giovani talenti del vivaio londinese.

Per McFarlane non si tratta di un debutto assoluto con i Grandi: aveva già guidato ad interim la prima squadra lo scorso gennaio, subito dopo le dimissioni di Enzo Maresca e proprio prima dell’approdo di Rosenior, riuscendo persino a strappare un prezioso pareggio (1-1) contro il suo ex club, il Manchester City.

Il ruolo cruciale dello staff tecnico confermato

Per garantire stabilità in un momento così delicato, la società ha optato per una transizione morbida dal punto di vista operativo. È stato confermato ufficialmente che McFarlane lavorerà con il supporto dello staff già esistente del Chelsea. I preparatori atletici, i match analyst e i collaboratori tecnici rimarranno saldamente al loro posto per assistere il nuovo allenatore. Questo incarico permetterà ai dirigenti di sondare il calciomercato senza l’assillo della fretta, programmando il futuro con estrema lucidità in vista della prossima estate.