Infortunati Verona: rottura del menisco per Mosquera, distorsione alla caviglia per Oyegoke. Il comunicato ufficiale che svela le loro condizioni

Infortunati Verona: le condizioni ufficiali di Mosquera e Oyegoke. Il comunicato e quali partite salteranno

Piove sul bagnato in casa Hellas Verona. L’infermeria scaligera torna a riempirsi e lo staff tecnico dovrà fare i conti con due assenze molto pesanti in vista dei prossimi, delicati impegni di campionato. La società gialloblù ha infatti diramato in queste ore un doppio bollettino medico ufficiale per fare chiarezza sulle reali condizioni fisiche dell’attaccante Daniel Mosquera e del difensore Daniel Oyegoke, entrambi costretti allo stop.

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La tegola in attacco: operazione al ginocchio per Mosquera

Per quanto riguarda il reparto offensivo, la situazione appare purtroppo piuttosto seria e delicata. Il club veneto ha reso noto che Daniel Mosquera ha dovuto fermarsi a causa di un trauma distorsivo del ginocchio sinistro. Il centravanti è stato immediatamente sottoposto a un’approfondita visita specialistica condotta dal Professor Pier Paolo Mariani. Gli accertamenti clinici hanno confermato le sensazioni negative, evidenziando la rottura del menisco esterno.

Una perdita gravissima per il peso dell’attacco veronese. La società ha inoltre comunicato che per risolvere il danno articolare, l’intervento di sutura meniscale sarà eseguito nella giornata di lunedì. Soltanto a seguito dell’operazione chirurgica sarà possibile delineare con maggiore esattezza le tempistiche necessarie per la riabilitazione. Stagione finita per lui.

Emergenza in difesa: Oyegoke ko contro il Milan

I problemi fisici, purtroppo per i tifosi gialloblù, non hanno risparmiato nemmeno il reparto arretrato. L’altra nota dolente di giornata riguarda la retroguardia, e nello specifico Daniel Oyegoke. Il roccioso difensore è uscito malconcio e dolorante dal match giocato domenica contro il Milan.

I primi esami effettuati dallo staff medico dell’Hellas Verona hanno evidenziato come il giocatore abbia riportato un trauma distorsivo capsulo-legamentoso della caviglia sinistra. Trattandosi di un’articolazione complessa, il club ha specificato che il tesserato sarà sottoposto a ulteriori controlli la prossima settimana. Questi nuovi accertamenti serviranno a valutare l’evoluzione del trauma e a stabilire l’iter di recupero. Una doppia emergenza che costringerà Sammarco a ridisegnare la formazione titolare per i prossimi ostacoli del calendario di Serie A.