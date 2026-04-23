Motta meglio di Toldo! Il clamoroso record in Atalanta Lazio e i precedenti in Europa: ce n’è uno recentissimo. Tutti i portieri para-rigori

La notte di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio ha consegnato ai biancocelesti un protagonista assoluto: Edoardo Motta. Il portiere laziale si è preso la scena con una prova destinata a restare impressa nella memoria dei tifosi. Prima il riflesso prodigioso nei minuti finali dei supplementari sul colpo di testa di Gianluca Scamacca, intervento che ha tenuto in piedi la squadra nel momento più delicato. Poi, nella lotteria dei rigori, il capolavoro definitivo: quattro penalty parati su cinque, numeri impressionanti che hanno spinto la Lazio verso la finale. Una serata perfetta tra istinto, freddezza e personalità, capace di trasformare il portiere nel vero uomo copertina della semifinale. I rigori neutralizzati a Scamacca, Zappacosta, Pasalic e De Ketelaere raccontano da soli il peso specifico della sua prestazione.

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Motta Lazio, il paragone con Toldo accende i ricordi degli appassionati

Una prova del genere non poteva che riportare alla mente alcune delle pagine più iconiche della storia del calcio. Tra i primi paragoni emersi c’è quello con Francesco Toldo, simbolo di una delle notti più epiche dell’Italia agli Europei del 2000. Nella semifinale contro l’Olanda, il portiere azzurro parò un rigore nei tempi regolamentari a Frank De Boer e poi ne neutralizzò altri due nella serie finale, trascinando la Nazionale verso l’ultimo atto del torneo. È inevitabile che una prestazione come quella di Motta evochi immediatamente quel tipo di impresa: la capacità di opporsi agli avversari quando il peso della partita è massimo, diventando il riferimento emotivo e tecnico di tutta la squadra. Il ruolo del portiere, in queste notti, smette di essere semplice presidio difensivo e diventa fattore determinante, quasi mitologico.

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Motta Lazio, da Duckadam a Safonov: una parata nella storia dei grandi specialisti

Nel confronto con le grandi imprese dal dischetto, il riferimento più storico resta però quello di Helmuth Duckadam, il leggendario portiere della Steaua Bucarest, capace di parare quattro rigori su quattro nella finale di Coppa dei Campioni 1986 contro il Barcellona. Un record assoluto, ancora oggi rimasto nell’immaginario collettivo del calcio europeo. Più recentemente, un exploit simile è stato firmato anche da Matvej Safonov, portiere russo del PSG, autore di quattro parate ai rigori contro il Flamengo nella finale di Coppa Intercontinentale. In questo solco si inserisce ora anche la notte magica di Edoardo Motta, che con la sua prestazione ha scritto una pagina destinata a essere ricordata a lungo. Per la Lazio vale una finale, per lui vale molto di più: l’ingresso in un’élite di portieri capaci di decidere da soli il destino di una partita.