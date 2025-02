Coppa Italia, Inzaghi studia la formazione per la partita contro la Lazio: dubbi di formazione per la sfida di coppa

Coppa Italia, Inzaghi studia la formazione per la sfida contro la Lazio di Baroni: dubbi per il tecnico nerazzurro per la sfida di domani in coppa

Domani sera a San Siro Inter e Lazio si sfideranno per i Quarti di Finale di Coppa Italia. Con la sfida di domani e il dig match di sabato contro il Napoli di Conte, Inzaghi starebbe pensando a diversi cambi rispetto all’undici sceso in campo contro il Genoa. Rimane al momento un solo grande dubbio, legato alle condizioni di uno dei calciatori attualmente acciaccati.

Secondo la Gazzetta dello Sport, Inzaghi ruoterà con cambi in tutti i reparti: De Vrij potrà riprendere il comando del trio davanti a Martinez dopo tre partite iniziate in panchina: Acerbi rifiaterà per Napoli. Probabile anche l’inserimento di Bisseck al posto di Bastoni. A sinistra toccherà a Zalewski, ma in mezzo occorrerà aspettare l’allenamento di oggi: se Frattesi avrà recuperato dal fastidio dell’altro giorno giocherà, diversamente Barella è a rischio straordinari. Zielinski potrà fare riposare Mkhitaryan mentre Calhanoglu potrebbe fare il percorso inverso: dalla panchina col Genoa al ritorno dal 1’ con la Lazio. In avanti Inzaghi ragiona anche sulla coppia Arnautovic-Taremi».