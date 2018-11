Cordoba esalta l’Inter: «La mentalità è da grande squadra»

L’ex difensore dell’Inter, Cordoba, in una lunga intervista ha parlato del momento dei nerazzurri

Cordoba, indimenticato cuore nerazzurro, a margine dell’International Combined Meeting, ha parlato della sua Inter. Tanti i temi trattati e raccolti da Rmc Sport, tra cui il mercato e l’arrivo di Marotta. «Non so se arriverà Marotta – ha sottolineato Cordoba – La dirigenza sta lavorando bene per costruire una squadra forte per il futuro. Modric? Rimarrà un sogno, perché in estate ci sono state due situazioni incongruenti: abbiamo perso Cancelo e Rafinha».

Nonostante ciò, Cordoba è felice per come i nerazzurri stiano affrontando questa stagione. «La mentalità è da grande squadra – ha aggiunto Cordoba – Adesso tutto è nelle loro mani, anche in una competizione come la Champions». Cordoba, da buon difensore, non può che esaltare le prestazioni di Skriniar: «Si è dimostrato pronto, efficace e dà sicurezza a tutto il reparto. Lui fa la differenza, l’Inter deve tenerselo stretto». In chiusura anche un passaggio sulla Juventus: «Sono forti e lo diventano sempre di più grazie ad una forza economica di un progetto che va avanti da anni».