Corea del Sud, Sergio Costa: «Qualificazione? Siamo molto felici. L’abbiamo meritata»

Sergio Costa, vice dell’allenatore della Corea del Sud Paulo Bento, ha parlato in conferenza stampa dopo la qualificazione

Sergio Costa, vice dell’allenatore della Corea del Sud Paulo Bento (oggi squalificato), ha parlato in conferenza stampa.

PAROLE – «Siamo molto felici. Lo abbiamo meritato, sapete? Per tutto quello che abbiamo fatto nelle tre partite. Il risultato con il Ghana è stato tremendamente ingiusto, con l’Uruguay abbiamo giocato nel migliore dei modi. Siamo una grande selezione come lo è il Portogallo, piena di valori individuali, organizzati e competente, siamo riusciti a realizzare il nostro piano di gioco e raggiungere quello che era un nostro obiettivo. Questa vittoria è per tutto il popolo coreano, che ci sostiene molto, per il nostro giocatori e per mister Paulo Bento».