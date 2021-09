Cori razzisti a Bakayoko, cosa rischia la Lazio? Le ultime

La Procura ha aperto un’inchiesta per i cori a Bakayoko durante l’ultimo Milan-Lazio: pena non troppo severa per i biancocelesti

La Procura Federale ha ufficialmente aperto un’inchiesta sui cori a sfondo razzista dei tifosi biancocelesti nei confronti di Bakayoko nel corso dell’ultimo Milan-Lazio, vinto dai rossoneri per 2-0. La Procura ha preso nota delle prove fornite dalla società rossonera ma come precisa la Gazzetta dello Sport era assai probabile che un’indagine venisse aperta a prescindere.

Ma cosa rischia la Lazio? Il tema della discriminazione razziale ritorna a distanza di tempo (per un anno e mezzo gli stadi sono stati chiusi). Il fatto che la gara fosse in trasferta potrebbe attenuare la posizione della società di Lotito che come pena massima potrebbe incorrere in una semplice multa.

