Cori razzisti contro Lukaku: lo Slavia Praga chiede le scuse dell’attaccante

Nel corso di Slavia Praga-Inter, si sono sentiti dei cori a stampo razzista nei confronti di Romelu Lukaku, almeno stando a quanto sostenuto dall’attaccante nerazzurro al termine della gara. Lo Slavia Praga non ci sta, e chiede le scuse di Lukaku su Twitter.

COMUNICATO – «Dobbiamo negare che ci siano stati cori razzisti di tutto lo stadio. Abbiamo analizzato i fotogrammi disponibili, e nessuno di questi ha confermato la dichiarazione di Lukaku. Il club si è già scusato per il comportamento degli individui e sarebbe opportuno che anche Lukaku si scusasse per le sue parole».

We must reject that there has been racist chanting of the whole stadium. We analysed available footages, and none confirmed Mr Lukaku’s statement. The club has already apologised for individuals’ behaviour and it would be appropriate for Mr Lukaku to apologise for his words too. https://t.co/6luusPP1tC

— SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) November 29, 2019