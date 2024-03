Corini Palermo, futuro in bilico: rinnovo solo a una condizione

Corini e il Palermo, una storia d’amore che potrebbe anche terminare alla fine di questa stagione visto il contratto in scadenza

Corini e il Palermo, una storia d’amore che potrebbe anche terminare alla fine di questa stagione visto il contratto in scadenza.

Il tecnico non è riuscito a dare continuità alla squadra in questa stagione, ma in queste otto partite finali di Serie B potrebbe ancora cambiare il suo futuro. Il prolungamento di contratto, infatti, ci sarebbe soltanto a una condizione, ovvero con la promozione in massima serie. Lo scrive Tuttosport.