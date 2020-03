Coronavirus, un ex Torino è risultato positivo al tampone: si tratta di Jonathas, oggi in forza all’Elche in Spagna

C’è anche un ex Torino nella lista sempre più lunga dei calciatori che sono risultati positivi al coronavirus. Si tratta di Jonathas, che in Italia aveva vestito anche le maglie di Brescia, Pescara e Latina.

Dopo svariate esperienze in Germania e in Russia, l’attaccante brasiliano da gennaio è in forza all’Elche nella Segunda Division spagnola. L’annuncio è arrivato dopo che il club iberico aveva dichiarato in un comunicato ufficiale che un calciatore della rosa era stato colpito, ma senza aver reso note le sue generalità.