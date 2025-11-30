Corrado prima di Pisa Inter: «Sfidiamo una squadra fortissima, ma ce la giochiamo. Touré? Da due anni che lo guardano tutti, abbiamo parlato di tante cose»

Corrado prima di Pisa Inter. Il presidente dei toscani ha parlato a Sky Sport prima del match dell’Arena Garibaldi. Le sue parole

A pochi minuti dal calcio d’inizio di Pisa Inter, il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado ha parlato ai microfoni di Sky Sport, analizzando lo stato della squadra, il valore dell’avversario e alcuni temi di mercato legati ai giovani più seguiti. Le sue risposte hanno offerto un quadro completo dell’ambiente toscano, tra ambizione, consapevolezza e orgoglio per una sfida attesissima all’Arena Garibaldi.

STATO DEL PISA – «Fisicamente quelli che oggi scenderanno in campo stanno bene. Abbiamo avuto qualche defezione in settimana, quindi saremo un po’ diversi da come potevamo essere, ma Gilardino ci ha abituato ai cambi. Affrontiamo una squadra fortissima, che ha dominato in Italia e in Europa negli ultimi anni. È reduce da due sconfitte forse immeritate, quindi sarà ancora più cattiva. Ma nel nostro stadio giochiamo sempre al massimo. È una partita difficile ma bellissima: rivedere l’Inter all’Arena è una soddisfazione per tutti noi e i nostri tifosi».

LAVORO DI GILARDINO – «Mi aspettavo un bravo allenatore. A Genova aveva fatto bene, esattamente quello che cercavamo: qualcuno capace di salvare una neopromossa. Si è ripetuto anche l’anno dopo. Sapevamo di poterci fidare, ma si è rivelato migliore del previsto nella gestione del gruppo, nella motivazione e nei dettagli tecnici legati allo studio degli avversari».

TOURÉ E IL MERCATO – «Touré è due anni che lo guardano tutti. Ne abbiamo parlato, sì… abbiamo parlato di tante cose» (ride).

AKINSANMIRO – «È un giocatore forte. È dell’Inter, ma abbiamo il diritto di riscatto, e loro il controriscatto. Crediamo abbia trovato a Pisa un ambiente perfetto per continuare a crescere. A lui sarebbe piaciuto essere in campo oggi, come anche a noi averlo. Contiamo di recuperarlo per domenica».