Correa Inter, affare in chiusura: oggi la definizione dei contratti

Calciomercato Inter: il colpo Correa è sempre più vicino, oggi si definiscono i contratti per l’argentino

Si sono inseguiti a lungo e ora si sono ritrovati. Simone Inzaghi potrà finalmente riabbracciare il suo pupillo Joaquin Correa. Dopo una trattativa durata qualche giorno, nel pomeriggio di ieri c’è stata l’accelerata decisiva.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’INTER SU INTER NEWS 24

Come riporta La Gazzetta dello Sport, decisivo è stato il vertice tra l’agente del calciatore – Lucci – e i dirigenti nerazzurri. L’accordo è stato sostanzialmente trovato e oggi sarà la giornata giusta per mettere la firma su tutti i documenti. El Tucu sarà un nuovo giocatore dell’Inter. Operazione che si conclude in prestito oneroso (5 milioni di euri) e obbligo di riscatto a 25, con 1 milioni di bonus aggiuntivo, per un totale di 31. Per il giocatore, invece, accordo quadriennale a 3,5 milioni di euro l’anno. Proprio l’argentino, tempestato di telefonate da Lautaro – prosegue la Rosea -, non vede l’ora di iniziare la sua nuova avventura a Milano.