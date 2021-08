Correa Inter: la Premier lo corteggia, ma il Tucu ha altri piani

Il nome di Joaquin Correa può riprendere quota nel mercato dell’Inter e superare nuovamente quello di Marcus Thuram. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari, oggi ci sarà un nuovo incontro tra la dirigenza nerazzurra e Lucci, agente dell’attaccante argentino, per capire come portare avanti la trattativa.

Nel frattempo non si placano le voci dalla Premier League. L’Everton avrebbe infatti trovato una quadra con la Lazio, non riscontrando tuttavia il gradimento del giocatore. Il Tucu continua a voler vestire solo la maglia nerazzurra.

