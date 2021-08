Correa Inter, sprint dei nerazzurri: Inzaghi vuole portarlo già a Verona

Calciomercato Inter: i nerazzurri accelerano per Correa e puntano a chiudere l’affare con la Lazio nei prossimi giorni

L’Inter punta con decisione su Joaquin Correa per completare il reparto offensivo di Simone Inzaghi. Sfumato ormai Thuram, out per circa due mesi dopo l’infortunio di sabato in Bundesliga, è l’argentino della Lazio l’obiettivo sensibile della dirigenza nerazzurra in questo rush finale del mercato.

L’Inter tenta l’affondo finale per il giocatore e, come scrive La Gazzetta dello Sport, nel ultime ore ci sarebbe stato un avvicinamento sensibile tra la richiesta del patron biancoleste Lotito e l’offerta dei campioni d’Italia. L’agente dell’argentino Lucci avrebbe convinto la Lazio a scendere a quota 35 milioni di euro, con i nerazzurri invece sempre fermi a 30 milioni: le parti potrebbero trovare presto l’accordo attraverso l’inserimento di qualche bonus. L’operazione potrebbe andare in porto in prestito con obbligo di riscatto.