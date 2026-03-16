Corsa Champions, volata a tre: analisi dei calendari di Como, Juve e Roma per capire chi può avere un vantaggio

Corsa Champions, il confronto decisivo: chi tra Como, Juventus e Roma ha il calendario più favorevole? I dettagli

La corsa alla qualificazione alla prossima Champions League entra nella fase decisiva e vede Como, Juventus e Roma impegnate in un duello a tre destinato a durare fino all’ultima giornata. Il successo dei lombardi nello scontro diretto con i giallorossi ha proiettato la squadra di Fabregas al quarto posto, ma il margine è minimo e ogni punto può cambiare gli equilibri. Le tre contendenti arrivano al rush finale con ambizioni diverse e con un calendario che, per due di loro, si intreccia anche con le fatiche delle coppe europee e nazionali.

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Il Como è la grande sorpresa della stagione e si trova davanti a un traguardo storico, ma il percorso è tutt’altro che semplice. Oltre alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter — con la possibilità di una finale in piena volata — i biancoblù affronteranno un calendario fitto di insidie: Pisa e Udinese prima dei test più duri contro Inter, Sassuolo, Genoa e Napoli. Il finale non concede tregua, con le trasferte di Verona e Cremona intervallate dalla sfida interna al Parma. Un cammino complesso che metterà alla prova la tenuta fisica e mentale della squadra.

La Juventus, libera dagli impegni europei, può concentrare tutte le energie sul campionato. Dopo due partite casalinghe alla portata contro Sassuolo e Genoa, i bianconeri affronteranno un trittico ad altissima difficoltà: Atalanta fuori casa, Bologna a Torino e poi la trasferta di San Siro contro il Milan. La parte finale sembra più morbida, ma il derby contro il Torino all’ultima giornata potrebbe trasformarsi in uno snodo emotivo e decisivo.