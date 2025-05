Corsa Europa in Serie A: la situazione dettagliata degli scontri diretti. Chi è in vantaggio in caso di parità?

Mentre sta per concludersi la stagione di Serie A resta più aperta che mai la lotta per un posto nelle competizioni UEFA.

Cliccando questo link potete trovare una guida approfondita per capire come funzionano le qualificazioni per Champions League, Europa League e Conference League della prossima stagione.

Ma in caso di parità di punti nella classifica, un aspetto fondamentale per la qualificazione nelle competizioni europee sarà la classifica avulsa che nelle prossime 3 giornate si delineerà in modo definitivo per completare il quadro sulla corsa Europa.

Il primo criterio di questa classifica è ovviamente il punteggio riferito agli scontri diretti. Ma cosa dice? Vediamolo insieme.

ATALANTA – 68 punti

Bologna-Atalanta 1-1 – Atalanta-Bologna 2-0

Atalanta-Juventus 1-1 – Juventus-Atalanta 0-4

Lazio-Atalanta 1-1 – Atalanta-Lazio 0-1

Roma-Atalanta 0-2 – Atalanta-Roma da giocare

Atalanta-Fiorentina 3-2 – Fiorentina-Atalanta 1-0

Scontri diretti a favore con Bologna e Juventus

Scontri diretti in parità con la Fiorentina

Scontri diretti a sfavore con la Lazio

Da stabilire gli scontri diretti con la Roma

JUVENTUS – 63 punti

Atalanta-Juventus 1-1 – Juventus-Atalanta 0-4

Juventus-Bologna 2-2 – Bologna-Juventus 1-1

Juventus-Lazio 1-0 – Lazio-Juventus da giocare

Juventus-Roma 0-0 – Roma-Juventus 1-1

Juventus-Fiorentina 2-2 – Fiorentina-Juventus 3-0

Scontri diretti a favore con nessuno

Scontri diretti in parità con Roma e Bologna

Scontri diretti a sfavore con Atalanta e Fiorentina

Da stabilire gli scontri diretti con la Lazio

ROMA – 63 punti

Roma-Atalanta 0-2 – Atalanta-Roma da giocare

Roma-Bologna 2-3 – Bologna-Roma 2-2

Juventus-Roma 0-0 – Roma-Juventus 1-1

Roma-Lazio 2-0 – Lazio-Roma 1-1

Fiorentina-Roma 5-1 – Roma-Fiorentina 1-0

Scontri diretti a favore con la Lazio

Scontri diretti in parità con la Juventus

Scontri diretti a sfavore con Bologna e Fiorentina

Da stabilire gli scontri diretti con l’Atalanta

LAZIO – 63 punti

Lazio-Atalanta 1-1 – Atalanta-Lazio 0-1

Lazio-Bologna 3-0 – Bologna-Lazio 5-0

Juventus-Lazio 1-0 – Lazio-Juventus da giocare

Roma-Lazio 2-0 – Lazio-Roma 1-1

Fiorentina-Lazio 2-1 – Lazio-Fiorentina 1-2

Scontri diretti a favore con l’Atalanta

Scontri diretti in parità con nessuno

Scontri diretti a sfavore con Bologna, Roma e Fiorentina

Da stabilire gli scontri diretti con la Juventus

BOLOGNA – 62 punti

Bologna-Atalanta 1-1 – Atalanta-Bologna 2-0

Juventus-Bologna 2-2 – Bologna-Juventus 1-1

Lazio-Bologna 3-0 – Bologna-Lazio 5-0

Roma-Bologna 2-3 – Bologna-Roma 2-2

Bologna-Fiorentina 1-0 – Fiorentina-Bologna da giocare

Scontri diretti a favore con Lazio e Roma

Scontri diretti in parità con la Juventus

Scontri diretti a sfavore con l’Atalanta

Da stabilire gli scontri diretti con la Fiorentina

FIORENTINA – 59 punti

Atalanta-Fiorentina 3-2 – Fiorentina-Atalanta 1-0

Bologna-Fiorentina 1-0 – Fiorentina-Bologna da giocare

Juventus-Fiorentina 2-2 – Fiorentina-Juventus 3-0

Fiorentina-Lazio 2-1 – Lazio-Fiorentina 1-2

Fiorentina-Roma 5-1 – Roma-Fiorentina 1-0

Scontri diretti a favore con Juventus, Roma e Lazio

Scontri diretti in parità con l’Atalanta

Scontri diretti a sfavore con nessuno

Da stabilire gli scontri diretti con il Bologna