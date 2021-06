Corsi di primo soccorso ai giocatori: ecco l’idea della FIGC

Dopo il malore occorso a Christian Eriksen la FIGC sta lavorando a dei corsi di primo soccorso ai giocatori: i dettagli

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, quanto accaduto a Christian Eriksen può e deve portare a qualcosa di buono. Per questo il presidente della Figc Gabriele Gravina ha immediatamente allargato lo sguardo, individuando il modo giusto per far sì che la tragedia sfiorata sabato pomeriggio in Danimarca si trasformi, concretamente, in un insegnamento: un corso di primo soccorso per i calciatori.

I corsi sarebbero in collaborazione con la Lega Serie A e con la Federazione medico sportiva. L’ipotesi più probabile – aggiunge la rosea – è che il corso di primo soccorso venga esteso a tutto il calcio professionistico; già dopo la morte in campo di Piermario Morosini, il 14 aprile 2012, la Federazione medico sportiva aveva lanciato il Mogess (Modello Organizzativo di Gestione Emergenze. Sanitarie nello Sport) che prevedeva una serie di misure preventive e di gestione dell’emergenza tra cui corsi rivolti ai capitani. La cosa poi nel calcio ha avuto un’applicazione molto parziale, mentre è stata acquisita più in profondità dal rugby.