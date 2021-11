Corsi: «Spalletti e Sarri non meritavano trattamenti così da Inter e Juve...»

Il presidente dell’Empoli Corsi ha parlato di Spalletti e Sarri e dei loro addii a Inter e Juve

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato di Spalletti e Sarri e dei loro addii turbolenti a Inter e Juventus.

SPALLETTI E SARRI ANDATI VIA POCO SERENAMENTE – «No, non se lo meritavano. Eppure i risultati li hanno avuti: uno era stato chiamato per riportare l’Inter in Champions e l’ha fatto, l’altro ha vinto lo Scudetto…».

SARRI ALL’EMPOLI – «Dopo la terza o quarta sconfitta gli dissi che sarebbe stato decisivo lui, che a febbraio l’avrebbero aiutato quei giocatori che allora, all’inizio, stavano stendendo. Gli ho anche rinnovato il contratto come gesto di fiducia e lui quella settimana ha vinto proprio contro la Lazio».

