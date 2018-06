Cosenza promosso in Serie B, il ritorno dei calabresi dopo 15 anni

Il Cosenza fa festa per la promozione in Serie B: vittoria nello spareggio playoff di Serie C contro il Siena, calabresi in estasi dopo 15 anni di assenza

E’ giornata di verdetti per la stagione calcistica italiana 2017/2018 che oggi recita definitivamente il suo ultimo atto. Con l’assegnazione dell’ultimo slot per la promozione in Serie A al Frosinone nella finale playoff contro il Palermo si chiude il novero delle tre neo-promosse nel massimo campionato insieme ad Empoli e Parma. Non solo: fa festa anche il Cosenza in questo sabato sera di inizio estate grazie alla vittoria nella finale play-off di Serie C contro il Siena, giocata su campo neutro a gara unica. Lo spareggio ha sorriso alla formazione calabrese che ritrova la Serie B dopo ben 15 anni di astinenza.

Grande soddisfazione per Braglia dopo la delusione di un anno fa con l’Alessandria, oggi trova la promozione con il Cosenza che ha fatto da outsider in questi playoff di Serie C, partendo dal primo turno dopo una brutta regular season. Un’intera città in festa per il traguardo della Serie B che mancava da tre lustri, grazie all’1-3 con cui il Cosenza ha sconfitto il Siena nella finale per la B. Apre Bruccini al 36’ minuto del primo tempo, raddoppio ad opera di Gennaro Tutino (vivaio Napoli) per lo 0-2 calabrese. Marotta riapre il match col 2-1 per il Siena al 73’, ma la rete di Baclet al 87’ cala il sipario sulla stagione: il Cosenza è promosso in Serie B.