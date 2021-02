Cossu, grave incidente sulla 554: non in pericolo di vita

L’ex rossoblù e attualmente dirigente del Cagliari Andrea Cossu ha riportato varie fratture e un trauma cranico in un incidente in auto

Tremendo schianto sulla 554, nella zona di Selargius. Un incidente che ha coinvolto, tra gli altri, Andrea Cossu: l’ex numero 7 stava viaggiando sulla sua Porsche quando ha perso il controllo del veicolo.

I soccorsi sono arrivati prontamente e Cossu è stato trasportato all’ospedale Brotzu di Cagliari: per l’ex fantasista e ora dirigente rossoblù le condizioni sono gravi (al momento si parla di trauma cranico, trauma toracico e diverse fratture, ma il dirigente sarebbe cosciente), ma non sarebbe in pericolo di vita.