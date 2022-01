ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Coutinho svenduto dal Barcellona: possibile futuro in Serie A? Le ultime sul futuro del brasiliano

Il Barcellona di Xavi è pronto a svendere Coutinho già nella prossima sessione di calciomercatoperché non rientra nei suoi piani.

Come riporta Sport, la destinazione preferita dell’ex Inter sarebbe la Premier League, ma il brasiliano gradirebbe anche un ritorno in Serie A. In Italia, però, solo la Juve potrebbe accontentare le sue richieste economiche, ma al momento i bianconeri non sembrano più interessati.