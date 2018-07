CR7 alla Juve, scommesse chiuse: si può scommettere sul primo gol in A

La Snai chiude le scommesse sul passaggio di Cristiano Ronaldo in bianconero: si può già scommettere sul primo gol di CR7 con la Juventus

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Tutto fatto. O quasi. Madrid si interroga sull’addio di CR7 e la questione adesso è solamente una: in che modo il portoghese comunicherà al popolo madrileno di andar via? Non se, non quando, il discorso è solamente il come. Florentino Perez non intende passare alla storia come il presidente che ha venduto il miglior marcatore della storia del Real Madrid e vuole un’uscita ufficiale da parte di Cr7 e di Jorge Mendes. Questione di immagine, ma non solo: insomma, tutto sembra andare verso il passaggio ai bianconeri già nella prossima settimana.

Indizi importanti arrivano anche dall’Italia. Le principali agenzie di scommesse, tra cui la Snai, ha chiuso le giocate sull’approdo di CR7 a Torino. La quota del passaggio alla Juventus negli ultimi giorni era scesa drasticamente dal 10 dell’inizio di settimana all’1,30 di ieri pomeriggio. Spunta, tuttavia, una novità che prefigura il futuro passaggio in Italia: si può già scommettere sul primo gol di CR7 in bianconero e sulle reti che realizzerà nel prossimo campionato di Serie A. CR7-Juve, manca veramente poco.