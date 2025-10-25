Atalanta News
Cremonese Atalanta, Juric a Dazn avverte: «La priorità è far bene, ecco che cosa ci manca. Ritorno di Bellanova e Zalewski? Adesso speriamo che facciano questo»
Cremonese Atalanta, Juric a Dazn avverte i suoi in vista del match dell’ottava giornata di Serie A. Le parole del tecnico dei bergamaschi
Prima della partita valida per l’ottava giornata di Serie A contro la Cremonese, Ivan Juric, tecnico dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN, affrontando temi come la necessità di fare gol, le scelte tattiche e il ritorno di giocatori chiave.
LA PRIORITÀ IN ATTACCO – «La priorità è fare bene, ci manca concretezza e bisogna aggiungere questo aspetto».
SUL RITORNO DI BELLANOVA E ZALEWSKI – «Hanno fatto un percorso giusto, adesso speriamo che entrino in forma e facciano bene».
DE ROON DA TERZO DI DIFESA – «Scelgo quelli che vedo meglio, al di là dell’età».
Juric ha sottolineato l’importanza di trovare la giusta concretezza in attacco e ha mostrato fiducia nel ritorno di Bellanova e Zalewski, aspettandosi che possano offrire un contributo positivo alla squadra.
