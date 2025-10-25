 Vardy a Dazn: «Serie A è diversa, ma posso crescere»
Serie A

Cremonese Atalanta, Vardy festeggia il suo primo gol in Serie A a Dazn: «Sono molto felice, la Serie A è diversa. Un bene, perché posso crescere»

Dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro l’Atalanta, Jamie Vardy, attaccante della Cremonese, ha commentato il suo primo gol in Serie A ai microfoni di DAZN, esprimendo soddisfazione per il risultato e analizzando le differenze tra il campionato italiano e quello inglese.

SUL PRIMO GOL IN ITALIA«Era un po’ che non esultavo, sono molto felice. Ci tenevo tanto a segnare e cerco sempre di mettermi nelle condizioni di farlo: oggi ci sono riuscito».

SULLA SERIE A«Campionato diverso da quello inglese, che è molto più fisico e veloce. Qui invece sono più tecnici e tattici: un bene per me, così posso crescere».

Vardy ha mostrato grande soddisfazione per il suo gol e ha evidenziato come la Serie A, con il suo approccio più tecnico e tattico, rappresenti una buona opportunità di crescita per lui.

