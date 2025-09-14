Cremonese, De Siervo elogia Nicola: «Ha dato una grande identità. Mi ha stupito quella cosa» - Calcio News 24

Cremonese protagonista: Davide Nicola allenatore del mese di agosto in Serie A

L’inizio di stagione della Cremonese è stato tra i più sorprendenti e brillanti dell’intera Serie A, e il riconoscimento ufficiale per questo exploit non si è fatto attendere. Davide Nicola è stato nominato allenatore del mese di agosto, grazie al percorso impeccabile compiuto finora dalla sua Cremonese, capace di conquistare il punteggio pieno nelle prime giornate di campionato. Un risultato che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e della Lega Serie A, che ha voluto premiare non solo i risultati, ma anche la qualità del gioco espresso.

Il merito, come sottolineato dall’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, va in larga parte alla mentalità instillata da Nicola fin dal primo giorno. «Una partenza a punteggio pieno, un calcio sfrontato e convincente e la voglia di stupire ancora: sono questi gli ingredienti dell’inizio stagione firmato Nicola», ha dichiarato De Siervo. Il tecnico è riuscito a trasformare la Cremonese in una squadra solida, ambiziosa e difficile da affrontare, sia tra le mura amiche che in trasferta.

L’approccio tattico scelto da Nicola per la sua Cremonese si è distinto per intensità, aggressività e coraggio. La squadra gioca un calcio moderno, fatto di pressing alto, verticalizzazioni rapide e coinvolgimento collettivo. Non è un caso che le prestazioni più convincenti siano arrivate anche in contesti difficili, come quello di San Siro, dove la Cremonese ha affrontato l’avversario a viso aperto, con grande personalità.

Ciò che colpisce maggiormente è l’atteggiamento con cui la Cremonese affronta ogni partita: mai rinunciatario, sempre propositivo. Un tratto distintivo che riflette la filosofia di Nicola, basata su lavoro costante, cura dei dettagli e un rapporto diretto e motivante con il gruppo squadra. La Cremonese non è solo una sorpresa del campionato, ma una realtà concreta, che ha saputo costruire la propria identità tecnica e mentale.

Se il buongiorno si vede dal mattino, per la Cremonese e il suo allenatore questa stagione potrebbe regalare soddisfazioni importanti. Con un impianto di gioco solido e un gruppo unito, la squadra grigiorossa sembra pronta a giocarsi le sue carte con determinazione.