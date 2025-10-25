Cremonese, allarme in attacco: Sanabria lascia il campo per infortunio nel corso del match contro l’Atalanta! Assente contro la Juve? Le sue condizioni

Cremonese, allarme in attacco per Nicola: Sanabria esce infortunato nel corso del match contro l’Atalanta! Le sue condizioni

Suona l’allarme in casa Cremonese: Antonio Sanabria, attaccante paraguaiano, è stato costretto a lasciare il campo durante l’intervallo della sfida contro l’Atalanta a causa di un infortunio al polpaccio sinistro. Un problema che preoccupa non poco il tecnico Davide Nicola, soprattutto in vista dei prossimi, delicati impegni di Serie A.

Sanabria KO contro l’Atalanta

L’incidente è avvenuto durante la partita contro la Dea. Dopo un primo tempo terminato sul risultato di 0-0, Sanabria non è rientrato in campo all’inizio della ripresa ed è stato sostituito da Sarmiento. Un contrattempo pesante per la Cremonese, che ha perso il suo riferimento offensivo in una gara molto combattuta.

Attesa per gli esami: si teme uno stop

Le prossime ore saranno cruciali per capire la gravità dell’infortunio. Il classe 1996 si sottoporrà a esami strumentali per verificare se si tratti di una semplice contrattura o di una lesione muscolare. Solo dopo questi accertamenti si saprà con certezza la durata del suo stop, ma la preoccupazione in casa Cremonese è molto alta.

Calendario difficile: Genoa e Juventus all’orizzonte

Questo infortunio arriva nel momento meno opportuno per la Cremonese. La squadra è attesa da due sfide fondamentali per il prosieguo della stagione. Prima la trasferta contro il Genoa di Patrick Vieira, una squadra con ambizioni simili, e poi il difficile match in casa contro la Juventus di Igor Tudor il 1° novembre. Un banco di prova difficile per i grigiorossi, che dovranno cercare di fermare una big, come già accaduto in passato.

Davide Nicola, allenatore esperto in salvezze complicate, dovrà ora fare i conti con l’assenza di Sanabria, il finalizzatore principale della squadra. Il tecnico dovrà trovare soluzioni alternative per evitare di perdere terreno in classifica. La Cremonese incrocia le dita, sperando che gli esami portino buone notizie dall’infermeria.