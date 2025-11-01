Juventus News
Cremonese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match
Cremonese Juve, sfida valevole per la 10^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20:45 allo Stadio Zini! Segui il LIVE qui
La Juventus affronta la Cremonese nella 10ª giornata di Serie A 2025/26, sabato 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio “Zini”. Una sfida che arriva in un momento cruciale: i bianconeri, con il neo tecnico Spalletti vuole vincere fin da subito e confermare la vittoria contro l’Udinese in una sfida complessa contro i ragazzi terribili di Nicola. Calcionews24 segui LIVE il match:
SEGUI IL LIVE DI CREMONESE JUVE SU JUVENTUSNEWS24
FORMAZIONI UFFICIALI
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.
JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Openda, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Luciano Spalletti.
Formazioni ufficiali Cremonese Juve, le scelte in vista della sfida di Serie A! Gli schieramenti di Nicola e Spalletti
Calciomercato Juventus, clamorosa indiscrezione: possibile scambio con l’Inter a gennaio. Cosa sappiamo su questa operazione di calciomercato
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti: «Spero di poter rientrare nel giro scudetto. Assoluto rispetto del lavoro di Tudor. Su Vlahovic e Koopmeiners…»
Conferenza stampa Spalletti: le sue dichiarazioni come nuovo allenatore della Juventus. Segui LIVE qui le sue prime parole (Andrea Bargione...