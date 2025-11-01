 Cremonese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match
Cremonese Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match

25 minuti ago

Cremonese Juve, sfida valevole per la 10^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20:45 allo Stadio Zini! Segui il LIVE qui

La Juventus affronta la Cremonese nella 10ª giornata di Serie A 2025/26, sabato 1 novembre alle ore 20:45 allo stadio “Zini”. Una sfida che arriva in un momento cruciale: i bianconeri, con il neo tecnico Spalletti vuole vincere fin da subito e confermare la vittoria contro l’Udinese in una sfida complessa contro i ragazzi terribili di Nicola. Calcionews24 segui LIVE il match:

SEGUI IL LIVE DI CREMONESE JUVE SU JUVENTUSNEWS24

FORMAZIONI UFFICIALI

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Openda, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Luciano Spalletti.

20 minuti ago

1 Novembre 2025

4 ore ago

1 Novembre 2025

