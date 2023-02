Cremonese, lavoro differenziato per Okereke

Il report della sessione di allenamento della Cremonese, con Okereke che ha lavorato a parte in vista della partita con il Napoli

La Cremonese al lavoro per tentare l’impresa, già riuscita in Coppa Italia, di battere il Napoli e trovare la prima vittoria in Serie A. Di seguito il comunicato del club.

«Lavoro mattutino al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” per la Cremonese, che prosegue nella preparazione in vista della gara con il Napoli (domenica 12 febbraio, ore 20.45). L’attività odierna si è svolta in tre fasi: la prima, nella sala conferenze, con l’analisi video; le successive in palestra con attivazione fisica ed esercitazioni sulla forza e sul campo numero 5 con lavori tecnici, esercitazioni 1 contro 1 e 2 contro 2, allenamento tattico, partita su metà campo. Con il gruppo Acella e Benassi, mentre Buonaiuto ha svolto parte del lavoro con i compagni. Attività differenziata per Lochoshvili, Okereke e Quagliata.»