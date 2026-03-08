Cremonese, Giacchetta non ci sta: «Ci sentiamo danneggiati! Per chi lotta per la salvezza, ogni episodio può essere determinante»

Cremonese, Giacchetta protesta: «Ci sentiamo danneggiati! Per chi lotta per la salvezza, ogni episodio è determinante». Lo sfogo

Le parole di Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, arrivano cariche di amarezza dopo il 2-1 subito a Lecce. “Ci sentiamo danneggiati e mancati di rispetto”, ha dichiarato senza giri di parole, puntando il dito contro la gestione arbitrale nel finale infuocato del “Via del Mare”.

Il riferimento è all’episodio del 95’, quando un contatto da dietro di Siebert su Sanabria non è stato sanzionato con il rigore. Una decisione che ha fatto esplodere la protesta grigiorossa e che Giacchetta ha commentato duramente ai microfoni di DAZN, convinto che quell’intervento avrebbe dovuto cambiare il destino della partita.

PAROLE EPISODIO – «Non sono qui a commentare la partita dal punto di vista tattico perché non mi compete, mi compete invece chiarire la nostra posizione in merito all’episodio che ha compromesso la nostra partita. Per chi, come noi, lotta per la salvezza, ogni episodio può essere determinante e questo lo è. È già la seconda volta che mi ritrovo a intervenire, dopo un fallo di mano evidente al 95’ contro il Torino di Simeone che ci è costato un punto importante. Anche oggi al 95’ Sanabria è stato toccato sul piede destro in maniera decisiva. Sono cose che rovinano a tutti lo spettacolo, tant’è che è calato subito un silenzio tombale. È un episodio penalizzante»

VAR – «Non mi si venga a dire che l’arbitro non ha visto. Ma qui reclamiamo anche il mancato intervento del Var, che interviene su dettagli minimi per far vedere quanto ne sanno e non in queste occasioni. Noi ci sentiamo danneggiati e mancati di rispetto»

«L’arbitro non ci ha detto niente, c’è stata un po’ di confusione nel finale. Noi ci siamo sentiti privati di giustizia in un episodio che è da rigore già di base e in più ci voleva almeno l’intervento del Var. Queste partite lasciano ferite e oggi ci ha procurato anche un’espulsione a partita terminata. L’intervento del Var ci avrebbe evitato questo finale, mentre invece era intervenuto sul nostro gol annullato a Payero».