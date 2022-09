Il centrocampista della Cremonese Pickel ha parlato a DAZN prima della gara cruciale contro l’Atalanta di Gasperini. Le dichiarazioni

LE DICHIARAZIONI – «Ho fatto molte esperienze in Europa, soprattutto in Francia e in Portogallo, ma ora sono in Serie A, ero pronto per arrivarci. Questo è uno dei palcoscenici più importanti, ci sono tante squadre di livello. Sono pronto».