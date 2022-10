Cremonese Sampdoria, le ultime della classe si giocano la prima vittoria

Nel posticipo del lunedì Cremonese e Sampdoria si giocano una sfida salvezza importante e la prima vittoria in campionato

Una vera e propria sfida all’ultimo punto per le due squadre ancora a secco di vittorie da inizio stagione. Le ultime della classe hanno bisogno di punti per provare a uscire dal vortice negativo di risultati inanellati sin qui. Una partita dai ricordi speciali legati a Vialli, ma quanto mai importante per Alvini e Stankovic per dare un senso alla stagione. Un pareggio sarebbe inutile per entrambe.