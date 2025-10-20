Cremonese Udinese, dichiarazioni Runjaic a Dazn

Cremonese Udinese, le dichiarazioni di Runjaic nel post partita della sfida dello ‘Zini’. Il tecnico ha parlato anche di Zaniolo

Nel post partita di Cremonese Udinese Runjaic, tecnico dei bianconeri, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Sul 3-5-2 – «Grazie per aver ricordato la partita con il Milan. Abbiamo giocato spesso con diversi sistemi, ma ora mi sento più tranquillo con il 3-5-2. Abbiamo Kristensen fuori per infortunio e Palma ha 17 anni e deve crescere. Per il momento continuiamo così».

Zaniolo – «Sono molto soddisfatto. Sta lavorando quotidianamente molto bene anche se ancora non è al top della condizione». Cremonese Udinese LIVE: sintesi, cronaca, tabellino del match di Serie A