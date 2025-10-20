 Cremonese Udinese, dichiarazioni Runjaic a Dazn
Udinese News

Cremonese Udinese, Runjaic: «In questo momento preferisco il 3-5-2. Vi spiego il motivo. Zaniolo? Sta facendo molto bene, ma…»

2 minuti ago

Runjaic

Cremonese Udinese, le dichiarazioni di Runjaic nel post partita della sfida dello ‘Zini’. Il tecnico ha parlato anche di Zaniolo

Nel post partita di Cremonese Udinese Runjaic, tecnico dei bianconeri, ha parlato ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole.

Sul 3-5-2 – «Grazie per aver ricordato la partita con il Milan. Abbiamo giocato spesso con diversi sistemi, ma ora mi sento più tranquillo con il 3-5-2. Abbiamo Kristensen fuori per infortunio e Palma ha 17 anni e deve crescere. Per il momento continuiamo così».

Zaniolo – «Sono molto soddisfatto. Sta lavorando quotidianamente molto bene anche se ancora non è al top della condizione». Cremonese Udinese LIVE: sintesi, cronaca, tabellino del match di Serie A

Cremonese News

Pagelle Cremonese Udinese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. Zaniolo finalmente si sblocca, Vardy perde la sfida con Okoye

32 minuti ago

20 Ottobre 2025

vardy
Cremonese News

Cremonese Udinese 1-1: Zaniolo risponde a Terracciano

52 minuti ago

20 Ottobre 2025

Zaniolo
