 Cremonese Udinese LIVE: sintesi, cronaca, tabellino del match di Serie A
Cremonese News

Cremonese Udinese 1-1 LIVE: pareggio di Zaniolo!

19 minuti ago

Zaniolo

Cremonese Udinese, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20:45 allo Stadio Zini! Segui il LIVE qui

Alle 20.45 lo stadio Giovanni Zini di Cremona ospita il posticipo tra Cremonese e Udinese, ultimo atto della 7ª giornata di Serie A 2025-2026. Una partita che mette di fronte due formazioni alla ricerca di maggiore continuità: i grigiorossi puntano a sfruttare il sostegno del pubblico di casa, mentre i friulani cercano riscatto lontano dal Friuli per rilanciare la propria classifica. Calcionews24 segui LIVE il match:

IL LIVE DELLA SFIDA

67′ – Udinese vicina al vantaggio. Il tiro di Piotrowski va di un soffio a lato anche grazie alla deviazione di Baschirotto.

60′ Padroni di casa ad un passo dal vantaggio. Vardy, servito da Bonazzoli, controlla, ma non ha la lucidità di battere Okoye in uscita.

51′ GOL UDINESE! Nicolo Zaniolo si muove bene in area e stacca imperioso impattando la biglia sulla destra.

INIZIA LA RIPRESA!

FINE PRIMO TEMPO

32′ Bonazzoli è servito da un buon passaggio dentro l’area e scarica un tiro verso la porta. Che momento sfortunato per lui. Il suo proiettile si infrange soltanto contro la traversa.

4′ GOL CREMONESE – La palla calciata su punizione trova la testa di Filippo Terracciano che in volo segna di testa sotto la traversa.

FORMAZIONI UFFICIALI

Cremonese (3-5-2): Silvestri; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy.Allenatore: Davide Nicola.

Udinese (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Atta, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Bayo. Allenatore: Kosta Runjaic.

