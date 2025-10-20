Cremonese News
Cremonese Udinese, Nicola: «Bisogna essere più cinici. Ma sono contento comunque di una cosa. Calci piazzati? Vi dico che ci lavoriamo»
Cremonese Udinese, le dichiarazioni di Nicola nel post partita. Il tecnico dei grigiorossi ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori
Davide Nicola nel post partita del pareggio della sua Cremonese contro l’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni.
Prestazione – «Stasera abbiamo creato tanto, ma ottenuto di meno. Dobbiamo imparare ad essere molto più cinici visto che già nel primo tempo siamo andati vicini al vantaggio. Sono contento di alcuni recuperi. Andiamo avanti con entusiasmo».
Calci piazzati – «Non so dire se è la nostra qualità principale. Di certo si tratta di un qualcosa di molto importante e dobbiamo ragionare per il resto del campionati. Si tratta di una analisi più a lungo termine. Noi ci lavoriamo». Cremonese Udinese LIVE: sintesi, cronaca, tabellino del match di Serie A
