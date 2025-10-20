 Cremonese Udinese, le dichiarazioni di Nicola nel post partita
Cremonese News

Cremonese Udinese, Nicola: «Bisogna essere più cinici. Ma sono contento comunque di una cosa. Calci piazzati? Vi dico che ci lavoriamo»

3 minuti ago

Nicola

Cremonese Udinese, le dichiarazioni di Nicola nel post partita. Il tecnico dei grigiorossi ha analizzato la prestazione dei suoi giocatori

Davide Nicola nel post partita del pareggio della sua Cremonese contro l’Udinese ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Prestazione – «Stasera abbiamo creato tanto, ma ottenuto di meno. Dobbiamo imparare ad essere molto più cinici visto che già nel primo tempo siamo andati vicini al vantaggio. Sono contento di alcuni recuperi. Andiamo avanti con entusiasmo».

Calci piazzati – «Non so dire se è la nostra qualità principale. Di certo si tratta di un qualcosa di molto importante e dobbiamo ragionare per il resto del campionati. Si tratta di una analisi più a lungo termine. Noi ci lavoriamo». Cremonese Udinese LIVE: sintesi, cronaca, tabellino del match di Serie A

Cremonese News

Pagelle Cremonese Udinese, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A. Zaniolo finalmente si sblocca, Vardy perde la sfida con Okoye

48 minuti ago

20 Ottobre 2025

vardy
Cremonese News

Cremonese Udinese 1-1: Zaniolo risponde a Terracciano

1 ora ago

20 Ottobre 2025

Zaniolo
