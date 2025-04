Crisi Juve, Claudio Gentile: «Solo Yildiz è un giocatore da vera Juve. Le responsabilità le hanno date a Motta… Boniperti avrebbe fatto questo per risolvere la situazione»

Claudio Gentile è stato uno dei perni sui quali la Juventus di Boniperti si è edificata dominando a lungo. Oggi ragiona su quella attuale in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

LA CRISI JUVE – «Da vera Juventus come la intendo io, vedo poco. Probabilmente Yildiz, un bel talento che penso sarebbe piaciuto anche all’Avvocato: ma da solo il turco non può bastare. Il resto mi mette amarezza, come i risultati. Ai miei tempi c’erano grandi personaggi come l’Avvocato Agnelli e Boniperti che fin dal primo giorno ti dicevano: “ragazzo, qui sei alla Juventus e certe cose non le puoi fare: è un club diverso”. Avevano ragione. La Juventus è unica per la sua mentalità vincente. Quando giocavo io, arrivare secondi era considerata una mezza tragedia, adesso ci si aggrappa al quarto posto… La Juventus deve almeno lottare per lo scudetto e non essere così lontana dalla vetta».

LE RESPONSABILITA’ MAGGIORI – «L’allenatore è sempre il primo a pagare e infatti Thiago Motta è stato esonerato. Sicuramente aveva le sue responsabilità e mi dispiace molto: a Bologna aveva abbinato bel gioco e risultati. Ma la Juventus è un club diverso e bisogna vincere. Me lo hanno insegnato Boniperti e i “vecchi” dello spogliatoio quando arrivai a Torino 19enne. Con Boniperti, dopo una stagione così, sarebbe stato quasi impossibile guadagnare bene l’anno successivo».

ANDRA’ IN CHAMPIONS – «Lo spero con tutto il cuore, però dopo Parma mi è venuta un po’ di paura».

CONTE BIS – «Antonio è un vincente e conosce la Juventus come pochi, il suo ritorno sarebbe positivo. È sempre utile e prezioso avere persone che sanno spiegare ai giocatori dove si trovano e che maglia indossano».

I MIGLIORI DIFENSORI DELLA SERIE A – «Qualcuno c’è. Mi ha fatto una bella impressione anche il ragazzino del Parma, Leoni. Bisogna credere e puntare maggiormente sugli italiani. Era così ai miei tempi, ma pure adesso: Inter e Napoli sono in testa con un blocco azzurro».

CHI SERVIREBBE A TUDOR – «Paolo Rossi, un goleador speciale. Vlahovic e Kolo Muani non segnano da un po’, ma anche questo con Boniperti non sarebbe successo: Giampiero si sarebbe inventato qualcosa per aiutarli a sbloccarsi».