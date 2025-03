Crisi Milan, Shevchenko: «Situazione difficile, ci vogliono idee chiare per la prossima stagione. Sono certo che Conceiçao stia cercando di fare questo»

L’ex giocatore del Milan Andriy Shevchenko ha parlato del momento negativo dei rossoneri. Le parole

Andriy Shevchenko è stato un fuoriclasse del Milan. Oggi su La Gazzetta dello Sport offre la sua versione sul momento di crisi della sua ex squadra. A seguire le sue parole.

IL MILAN DI OGGI – «Non lo vedo tanto bene. I risultati non aiutano, c’è un po’ di confusione, c’è tanta polemica. Lo dico da tifoso del Milan, da uno che vuole bene alla squadra, che vuole bene alla società e che vuole bene ai tifosi. Penso che si devono avere le idee più chiare, soprattutto per la prossima stagione».

LA SOCIETA’ – «Serve più chiarezza. Non riesco a dare giudizi, ma mi sento di dare questo consiglio, di guardare avanti e riuscire a migliorare la situazione perché il Milan è una squadra speciale. Lo sanno tutti, c’è tanta pressione e tanta responsabilità quando sei nel Milan».

CONCEICAO – «Sta cercando di salvare la stagione, di dare una svolta. Ho fatto anche io il tecnico, lo so che un allenatore pensa solo al bene della squadra e della società e si sacrifica, che ha in testa da quando si sveglia a quando va a dormire solo il modo in cui migliorare la situazione del gruppo. Io credo nella professionalità di ogni allenatore: penso che Conceiçao stia cercando di salvare la stagione».

SI PUO’ SALVARE LA STAGIONE – «Non puoi mai lasciare andare una stagione, però ora devi avere le idee molto chiare su quello che vuoi fare nella prossima. Bisogna sempre cercare di fare il massimo: in campo, in ogni allenamento, in ogni minuto che deve essere dedicato al Milan».

CHI TENERE DELLA SQUADRA – «Non voglio entrare nelle polemiche di chi va via: non è la mia responsabilità, non ho nessun ruolo».