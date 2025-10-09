Cristante Roma, retroscena di mercato: il tentativo di un club di Serie A per lui e perché l’affare è sfumato

Cristante Roma, il retroscena sul centrocampista: l’assalto di una rivale di Serie A e i motivi del mancato trasferimento

Il calciomercato estivo 2024 ha regalato numerosi colpi di scena, ma tra le trattative rimaste sotto traccia c’è stato anche un tentativo della Fiorentina per portare a Firenze Bryan Cristante, centrocampista della Roma e punto fermo della Nazionale italiana. Secondo indiscrezioni, il club viola aveva sondato la possibilità di strappare il giocatore ai giallorossi, ma l’operazione non è mai decollata per una serie di motivi tecnici ed economici.

Cristante, leader della Roma e della Nazionale

Cristante, classe 1995, è un centrocampista duttile capace di giocare sia davanti alla difesa che come mezzala. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha maturato esperienze importanti con Benfica, Atalanta e infine Roma, dove è diventato uno dei leader dello spogliatoio. Con la maglia giallorossa ha conquistato la Conference League 2022 sotto la guida di José Mourinho, tecnico portoghese noto per il suo carisma e la sua esperienza internazionale.

La sua affidabilità e la capacità di garantire equilibrio tattico lo hanno reso un elemento imprescindibile anche per il commissario tecnico Gattuso , che lo considera una pedina importante per la Nazionale.

Il tentativo della Fiorentina

Durante l’estate, la Fiorentina, aveva individuato in Cristante il profilo ideale per rinforzare la mediana. L’idea era quella di affiancarlo a un centrocampista esperto e leader tecnico dei viola, per dare maggiore solidità e qualità alla manovra.

Tuttavia, la trattativa non è mai entrata nel vivo. La Roma, infatti, ha considerato Cristante incedibile, sia per il suo ruolo centrale nello spogliatoio sia per la mancanza di alternative di pari livello. Inoltre, le richieste economiche del club capitolino erano considerate troppo elevate per le casse viola.

Perché l’affare non si è fatto

Il mancato trasferimento è stato determinato da due fattori principali: la volontà della Roma di trattenere un giocatore simbolo e la difficoltà della Fiorentina di sostenere un investimento così oneroso. Alla fine, Cristante è rimasto nella Capitale, confermandosi uno dei pilastri della squadra.

Il retroscena di mercato dimostra quanto Cristante sia considerato un calciatore di grande valore, non solo dalla Roma ma anche da altre società di Serie A. La sua permanenza in giallorosso rappresenta una garanzia di continuità per Spalletti e per i tifosi romanisti, che vedono in lui un leader affidabile e carismatico.