Cristiano Ronaldo, nostalgia di casa? CR7 valuta l’addio all’Al-Nassr e pensa al ritorno in Portogallo

Cristiano Ronaldo medita l’addio all’Al-Nassr dopo una stagione senza trofei e con molte delusioni: ecco il sogno di CR7

Cristiano Ronaldo starebbe valutando l’addio all’Al-Nassr dopo l’eliminazione dalla Champions League asiatica e l’ennesima stagione senza trofei. Il rinnovo con il club saudita, che sembrava già definito, è ora in stallo e il portoghese si sarebbe preso del tempo per riflettere sul futuro. Secondo Bein Sports, prende quota l’ipotesi di un clamoroso ritorno allo Sporting Lisbona, club che lo lanciò nel grande calcio. l’ex Real Madrid e Juve, oggi quarantenne, potrebbe sostituire Viktor Gyokeres e sarebbe disposto a dimezzarsi lo stipendio pur di tornare a casa e prepararsi al meglio per il suo possibile ultimo Mondiale nel 2026.

Lo Sporting rappresenterebbe per CR7 una chiusura perfetta del cerchio: ambiente familiare, squadra competitiva in patria e in Europa, e già qualificata alla prossima Champions League. Dopo tre stagioni in Arabia Saudita, segnate da tanti gol ma nessun trofeo importante, il richiamo emotivo e sportivo del club portoghese potrebbe prevalere sull’aspetto economico. L’Al-Nassr, nonostante i grandi investimenti e la presenza di stelle, sta vivendo una stagione deludente, e anche l’allenatore Pioli è finito nel mirino delle critiche. Ronaldo, leader tecnico e simbolo del progetto, potrebbe dunque scegliere di chiudere la carriera là dove tutto è cominciato.