Cristiano Ronaldo al Manchester City: la risposta di Guardiola

Cristiano Ronaldo si sarebbe offerto al Manchester City ma il club di Guardiola ha altro in mente: ecco l’obiettivo

Cristiano Ronaldo si sarebbe offerto al Manchester City. Queste le indiscrezioni sul portoghese che in un lungo post sui social ha chiesto rispetto per il suo lavoro soprattutto in merito alle voci che lo avevano avvicinato al Real Madrid.

Sky Sports in Inghilterra però conferma la sua proposta al Manchester City anche se il club di Guardiola ha un solo obiettivo per l’attacco: Harry Kane.