Cristiano Ronaldo alla Juve: il nuovo indizio su Instagram – FOTO

Cristiano Ronaldo alla Juve: il nuovo indizio proviene da Instagram. La maglia del figlio con l’# bianconero fa scattare il delirio – FOTO

Cristiano Ronaldo alla Juve è solo una questione di tempo. Ma anche di indizi social: l’ultimo risale alla mezzanotte spaccata del 10 luglio. Prima la pubblicità di intimo con l’Allianz Stadium sullo sfondo, poi i colori bianconeri dei vestiti e adesso la maglietta del figlio Cristiano JR, sulla barca in compagnia di papà e della bellissima compagna Georgina. C’è un piccolo particolare che ha fatto immediatamente infiammare i tifosi bianconeri: l’hashtag bianco su sfondo nero della maglietta indossata dal figlio. Indizio che può far pensare ad una fumata bianca imminente: quella di oggi è infatti la giornata decisiva per la chiusura della trattativa, visto che il direttivo del Real Madrid dovrebbe riunirsi per affrontare l’argomento. L’indizio è stato letto come tale, ma potrebbe anche non significare nulla, almeno per il momento. Oppure può essere un modo sadico di Cristiano Ronaldo per arroventare ulteriormente il clima sull’asse Madrid-Torino, che negli ultimi giorni ha decisamente superato i livelli di guardia. intanto, però, non sembrano proprio esserci dubbi sul luogo in cui si trova CR7 in questo momento: in Grecia si sta riposando, con la famiglia. Per ricaricare le batterie dopo i Mondiali. E per iniziare a pensare alla Juve con tutte le energie mentali che ha a partire da agosto. Ma, per questo dettaglio, manca ancora l’ufficialità…